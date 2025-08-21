Pilnveidos Lielplatones pamatskolas infrastruktūru un mācību vidi
Jelgavas novada pašvaldība ir uzsākusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2025. gada 13. februāra apstiprināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 4.2.1.3/1/24/I/006 “Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas speciālās izglītības īstenošanai” īstenošanu. Tās ietvaros tiks veikta izglītības iestādes infrastruktūras uzlabošana, tās piegulošās teritorijas labiekārtošana un jauna mācību aprīkojuma iegāde Jelgavas novada pašvaldības speciālajai izglītības iestādei Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs.
Jelgavas novadā darbojas viena speciālās izglītības iestāde – Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs, kura nodrošina speciālās un profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta ietvaros skolas ēkā tiks veikti 3. stāva tualetes remontdarbi, skolas skārda jumta nomaiņa ziemeļu (kreisajam) korpusam, audzēkņu dienesta viesnīcas – internāta labiekārtošana un pilnveidošana. Abās internāta ēkas pusēs tiks izbūvēts iekštelpu kāpņu pacēlājs un piekļuve sanitārajiem mezgliem.
Vienā no ēkas korpusiem tiks veikti pārbaudes darbi, lai telpas pielāgotu mācību vides uzlabošanai, nodrošinot tajās profesionālās pamatizglītības programmas “Būvdarbi” ar kvalifikāciju “Būvstrādnieks” īstenošanu, pielāgojot sevišķus kabinetus programmas kvalitatīvai apguvei, paredzot telpas betonēšanai, mērīšanai, kokapstrādei un citu ar celtniecību saistīto darbu apguvei, kā arī iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas.
Tāpat projekta ietvaros tiks iegādāti jauni galdi un krēsli, monitori un interaktīvie displeji matemātikas un latviešu valodas kabinetiem, skolas gaitenī tiks iekārtoti individuāli slēdzami skapji. Savukārt izglītības iestādes rotaļu telpā iecerēts uzstādīt līdzsvara šūpoles, šūpuļkrēslus un citas rotaļām un atpūtai nepieciešamās lietas. Savukārt izglītības iestādes pieguļošajā teritorijā plānots labiekārtot esošos sporta un basketbola laukumus, uzstādot tajos soliņus un urnas, uzstādot āra trenažierus, mobilos futbola vārtus un dažāda tipa šūpoles.
SIA “Zeltkoks” veic projekta īstenošanas darbus - paskaidrojuma raksta izstrādi internāta telpu uzlabošanai un piekļūstamības nodrošināšanai, mācību telpu izveidošanai apmācību programmai “Būvdarbi”, skolas ēkas 3 stāva tualetes un jumta ziemeļu (kreisā) korpusa atjaunošanai.
Projekts jāievieš līdz 2027. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 532 799,30, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 323 380,00, Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 209 419,30.