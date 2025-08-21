"Liepājas autobusu parks" un "Nordeka" atceļ kopumā 24 reisus, pie vainas šoferu trūkums
Šoferu trūkuma dēļ AS "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka" ceturtdien atcēluši kopumā 24 autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
Tostarp "Nordeka" ceturtdien atcēlusi 14 autobusu reisus, savukārt "Liepājas autobusu parks" - desmit reisus.
Ceturtdien atcelts "Nordeka" reiss Baldone-Rīga, kas bija plānots plkst.10.25, reiss Rīga-Baldone-Sarma-Misas lauki, kas bija plānots plkst.11.55, kā arī reiss Rīga (Riepnieku iela)-Kākciems-Ropaži-Rīga (Riepnieku iela), kas bija plānots plkst.12.50.
Tāpat atcelts "Nordeka" reiss Misas lauki-Sarma-Baldone-Observatorija, kas bija plānots plkst.13, kā arī reiss Observatorija-Baldone-Rīga, kas bija plānots plkst.13.45.
Tajā pašā laikā "Liepājas autobusu parks" ceturtdien šoferu trūkuma dēļ ir atcēlis reisu Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.11, kā arī reisu atpakaļvirzienā maršrutā Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre, kas bija plānots plkst.12.30.
"Liepājas autobusu parks" ceturtdien atcēlis reisu MRS-Ogre-Tīnūži-Ulbrokas ciems-Rīga, kas bija plānots plkst.16.50, kā arī atpakaļvirziena reisu Rīga-Ulbrokas ciems-Tīnūži-Ogre-MRS, kas bija plānots plkst.18.30. Vienlaikus "Liepājas autobusu parks" atcēlis reisu maršrutā Ogre-Rīga, kas bija plānots plkst.17.25, kā arī atpakaļvirziena reisu, kas bija plānots plkst.18.40.
Tostarp ceturtdienas rīta pusē "Nordeka" bija atcēlusi vēl deviņus reisus, bet "Liepājas autobusu parks" - četrus.