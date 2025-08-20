Pirmklasnieki Liepājā saņems 30 eiro lielus pabalstus
Visas ģimenes, kurās bērns 1. septembrī uzsāks mācības 1.klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, no 1.septembra varēs pieteikties 30 eiro lielam pabalstam mācību līdzekļu iegādei.
Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas. Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1.septembra līdz 15.oktobrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa. Iesniegumu visvienkāršāk iesniegt elektroniski, aizpildot pieteikumu pašvaldības vienotajā pieteikumu sistēmā no 1.septembra.
Lai aizpildītu pieteikumu, nepieciešams pieslēgties sistēmai ar internetbankas autentifikācijas rīkiem vai e-parakstu. Iesniegumu varēs aizpildīt arī klātienē skolā vai Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3.
Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, kurām nepieciešams pašvaldības atbalsts skolas gaitu sākšanai jaunajā mācību gadā, Liepājas Sociālajā dienestā šobrīd ir iespēja pieteikties pabalsta saņemšanai 20 eiro apmērā par katru skolēnu. To var saņemt ģimenes, kuras audzina vismaz trīs bērnus vai bērnus ar invaliditāti, vai kuru aizbildnībā ar Bāriņtiesas lēmumu ir viens vai vairāki bērni, kā arī visas ģimenes, kurām laikposmā no 1.jūlija līdz 30.septembrim noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss, informē Jākobsone.
Šobrīd jau saņemti vairāk nekā 800 pieteikumu, no kuriem vairāk nekā 700 elektroniski.
Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 30.septembrim jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz Sociālajā dienestā. To var aizpildīt tiešsaistē "epakalpojumi.liepaja.lv" vai klātienē Liepājas Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3, 1.stāvā Informācijas centrā.
Abi pabalsti mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas tiks ieskaitīti pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.