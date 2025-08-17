Rīgā deklarēta gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju.
Runā Rīga
Šodien 17:29
Rīgā šā gada 1. jūlijā bija deklarēti 642 583 iedzīvotāji, kas ir gandrīz trešdaļa no visiem Latvijā deklarētajiem cilvēkiem, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija.
Lielākā daļa jeb 351 895 no tiem bija sievietes, bet 290 688 - vīrieši.
Otrā lielākā pašvaldība pēc tajā deklarēto iedzīvotāju skaita šā gada 1. jūlijā bija Daugavpils pilsēta ar 83 266 iedzīvotāju. Starp tiem 46 169 bija sievietes, bet 37 097 - vīrieši.
Trešā lielākā pašvaldība bija Liepāja ar 70 793 tajā deklarētiem iedzīvotājiem. Tostarp 38 630 no tiem bija sievietes, bet 32 163 vīrieši.
Savukārt mazākā pašvaldība ir Varakļānu novads, kur šā gada 1. jūlijā bija deklarēti 2822 iedzīvotāji. No tiem - 1453 sievietes, bet 1369 - vīrieši.
Kopumā šā gada 1. jūlijā bija deklarēti 1 958 282 iedzīvotāji, no kuriem 1 037 970 bija sievietes, bet 920 312 - vīrieši.