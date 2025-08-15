FOTO: Rīgā ieradušies retro autobusi - ļaudis izmanto unikālo iespēju aplūkot vēsturiskos transporta līdzekļus

Retro autobusu festivāls Rīgā 2025. gada vasara
Šodien, 15. augustā, Rīgā pie Dailes teātra notika īpašs pasākums – Retro autobusu festivāls, kuru rīkoja autobusu pārvadājumu uzņēmums "Lux Express Latvia", atzīmējot savu 30 gadu ilgo darbību Latvijā.
Festivāls piesaistīja daudzu rīdzinieku un viesu uzmanību, piedāvājot unikālu iespēju apskatīt dažādus vēsturiskus autobusus, kā arī izbaudīt īpašu ceļojuma atmosfēru.
Pasākumā apmeklētāji varēja aplūkot uzņēmuma dibinātāja Hugo Ozulas personīgo retro autobusu kolekciju, kurā bija iekļauti tādi transporta līdzekļi kā "Ikarus 55-14 Lux", "Ikarus 255", "Setra S6", "Setra S80" un "Ikarus 55-52". Tāpat interesentiem bija iespēja redzēt arī mūsdienīgu autobusu – "Irizar i6s Efficient" modeli, kas tiek izmantots maršrutā Rīga-Liepāja.
Festivāla apmeklētājiem bija ne tikai iespēja izpētīt šos retro autobusus, bet arī doties nelielos izbraucienos ar tiem, tādējādi izbaudot ceļojumu ar šiem vēsturiskajiem transporta līdzekļiem.
"Lux Express Latvia" svin 30 gadu jubileju Latvijā, un šis pasākums bija lielisks veids, kā godināt uzņēmuma aizrautību ar sabiedrisko transportu un tā attīstību. Šobrīd "Lux Express Latvia" ir viens no vadošajiem starptautisko autobusu pārvadājumu uzņēmumiem Baltijā, piedāvājot pasažieriem augsta komforta ceļojumus uz dažādām Eiropas pilsētām.