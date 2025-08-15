PTAC: dodoties atpūtā uz pludmali, neaizmirsti reģistrēt biļeti "Vivi" vilcienā
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina "Vivi" nodrošināt vienkāršu un saprotamu informāciju pasažieriem par biļešu reģistrāciju, bet vilcienu pasažierus iepazīties ar informāciju un reģistrēt biļeti braucienam.
PTAC redzeslokā ir nonākušas patērētāju sūdzības par AS “Pasažieru vilciens” īstenoto praksi, kas paredz obligātu biļešu reģistrāciju AS “Pasažieru vilciens” zīmola "Vivi" vilcienos. Pēdējā laikā vairāki pasažieri pauduši neapmierinātību par uzliktajām soda naudām, jo biļeti bija tikai iegādājušies, bet nebija reģistrējuši vilcienos esošajos reģistratoros līdz biļešu kontroles iekāpšanai.
Normatīvie akti nosaka, ka biļete tiek uzskatīta par derīgu tikai tad, ja tā ir reģistrēta. PTAC aicina:
- iekāpjot vilcienā, reģistrējiet biļeti
- elektrovilcienos – biļeti reģistrējiet pie biļešu reģistratora
- pietuviniet biļetes kvadrātkodu optiskajam sensoram, kas atrodas reģistratora sānos
- nekratiet un strauji nemainiet attālumu starp biļeti un sensoru
- iegādājieties biļeti vismaz piecas minūtes pirms brauciena
- ja tehnisku iemeslu dēļ biļetes reģistrēšana nav iespējama, drīkstat turpināt braucienu un reģistrēt biļeti pie konduktora.
Ekonomikas ministrs Valainis: “Biļešu reģistrācija nozīmē pasažieru paradumu maiņu, tādēļ pasažierus vajadzētu pastiprināti informēt par biļešu reģistrācijas nepieciešamību, kā arī rast lietotājam ērtus, tehnoloģiski modernus risinājumus, lai varētu viegli reģistrēt biļetes.”
PTAC direktore Zaiga Liepiņa: “Lai pasažieri patiešām reģistrētu biļetes, tiem nepieciešams sniegt vienkāršus un saprotamus padomus par biļetes reģistrēšanas procesu. Kamēr pasažieri pierod pie biļešu reģistrācijas kārtības, aicinu Vivi piemērot iecietības periodu saistībā ar sodiem. Lai ceļošana ar vilcienu būtu ērta un bez pārpratumiem, aicinu arī visus vilcienu pasažierus iepazīties ar informāciju, laikus iegādāties biļetes un tās reģistrēt.”
Ja patērētājs uzskata, ka piemērotais sods ir nepamatots, aicinām vērsties Vivi trīs mēnešu laikā pēc incidenta.