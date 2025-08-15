Noskaidroti Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa uzvarētāji
Starptautiskais Marinas Zirdziņas vokālistu konkurss, ko organizē Operetes teātris, izskanēja 12. augustā Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Grand Prix saņēma Oleksandra Diachenko no Ukrainas. Pirmo vietu izcīnīja Chen Xu (Ķīna), otro vietu dalīja Heain Youn (Koreja) un Anastasija Dolgoņenko (Latvija), bet trešo vietu – Serena Hart (Vācija) un Edgaras Davidovičius (Lietuva). Savukārt skatītāju simpātijas balvu saņēma Felicia Brembeck no Vācijas, jo publikas balsojumā konkursa mājaslapā viņa saņēma 1027 balsis. Finālā piedalījās 11 profesionāli, meistarīgi un talantīgi vokālisti no sešām valstīm.
“Es bieži esmu dažādu starptautisku konkursu žūrijā un varu teikt, ka šis konkurss bija ļoti labi organizēts un noritēja ar lielu mīlestību, ko saņēmu gan no dalībniekiem, gan organizatoriem. Operetes mākslai veltītu konkursu Baltijā, atšķirībā no Eiropas, stipri pietrūkst, un es ceru, ka šis konkurss dos jaunajiem dziedātājiem iedvesmu turpmākai izaugsmei. Konkursa līmenis bija patiešām ļoti augsts, tā dalībnieki – profesionāli ļoti spēcīgi. Īpašs prieks par Grand Prix uzvarētāju Oleksandru Diačenko no Ukrainas, kas šobrīd dzīvo Vācijā, lai gan gribētos, ka balvu māksliniece varētu vest uz Harkivu, kurā patlaban notiek karš, par kuru raud visa pasaule. Oleksandras priekšnesums bija piepildīts un spožs. Lai konkursam ilgs mūžs!” – pēc konkursa šos vārdus veltīja žūrijas priekšsēdētājs, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas vokālās mākslas un kamermūzikas dziedāšanas katedras profesors, operdziedātājs Deividas Staponkus.
Konkursantu sniegumu vērtēja profesionāli autoritatīva, starptautiska žūrija: Deividas Staponkus (Lietuva), Heli Veskus (Igaunija), Sonora Vaice (Latvija) un Gregorijs Bukhalters (Gregory Buchalter, ASV).
Konkursa fināls notika atklātā Galā koncertā, kurā solisti uzstājās ar vienu āriju, dziedot kopā ar Operetes teātra simfonisko orķestri, kuru diriģēja žūrijas loceklis Gregorijs Bukhalters no ASV. Koncerta īpašā viešņa bija LNOB soliste Inga Šļubovska-Kancēviča, kura izpildīja Franca Lehāra “Viljas dziesmu” un Džuditas āriju no rudenī gaidāmās operetes Džudita iestudējuma, kur galveno lomu atveidos Anta Jankovska.
Konkursa uzvarētāji saņēma Marinas Zirdziņas ģimenes piešķirtās naudas balvas un īpašu mākslinieces Annas Heinsbergas-Varnases radītu stikla skulptūru, ko veidojis vienīgais Baltijā esošais stikla pūtējs Aleksandrs Logvins.
Naudas balvas:
- Grand Prix – 1200 €: Oleksandra Diachenko (Ukraina)
- 1. vieta – 1000 €: Chen Xu (Ķīna)
- 2. vieta – 700 €: Heain Youn (Koreja) un Anastasija Dolgoņenko (Latvija)
- 3. vieta – 500 €: Serena Hart (Vācija) un Edgaras Davidovičius (Lietuva)
Tā kā nebija līdz 18 gadu veciem vokālistiem pieteikumu pirmajā kārtā, VIVAT Future Charity Fonda iecerētā naudas balva palika nepiešķirta. Visi finālisti un laureāti saņēma Ingas un Modra Hermaņu radīto rotu komplektu, mākslinieces Annas Heinsbergas-Varnases radītu stikla šķīvi ar grafējumu un diplomu, kā arī citas pārsteiguma balvas no atbalstītājiem – tostarp iespēju uzstāties Operetes teātra rīkotajos koncertos vai izrādēs, žurnāla Pastaiga abonementu 12 mēnešiem no Rīgas Viļņi, iespaidīga izmēra torti no Beweship.
Toyota oficiālā pārstāvja Latvijā Amserv Motors pārsteiguma balvu saņēma 3. vietas ieguvējs no Lietuvas Edgaras Davidovičius – iespēju nedēļas nogalē atgriezties Latvijā un baudīt izbraucienu ar jauno elektroautomobili Toyota bZ4X.
Viesnīcas Bellevue Park Hotel Riga sarūpēto balvu saņēma Skatītāju simpātijas balvas ieguvēja Felicia Brembeck no Vācijas.
Otrās kārtas pusfinālā savu vokālo prasmju spozmi demonstrēja 11 finālisti no 6 valstīm: Felicia Brembeck (Vācija), Edgaras Davidovičius (Lietuva), Oleksandra Diachenko (Ukraina), Anastasija Dolgoņenko (Latvija), Serena Hart (Vācija), Xinzi Hou (Ķīna), Antonia Modes (Vācija), Renārs Tomašickis (Latvija), Chen Xu (Ķīna), Heain Youn (Koreja), Anastasija Zujeva (Latvija). Inmārs Sikle (Latvija) dalību konkursa finālā atsauca. Izlozes kārtībā katrs vokālists izpildīja divus dažādu žanru dziedājumus – gan no operetes, gan no operu āriju repertuāra –, oriģinālvalodā un ar klavieru pavadījumu.
Starptautiskais vokālistu konkurss godina leģendāro operetes dīvu Marinu Zirdziņu (1912–1990), kuras spožais talants un profesionālā aizrautība izcēla Latvijas opereti pasaules līmenī. Marinas Zirdziņas ģimene ir konkursa galvenais aizbildnis un naudas balvu nodrošinātājs.
Konkursu organizē Operetes teātris sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Operetes un muzikālā teātra biedrību. Starptautisko vokālistu konkursu līdzfinansē Nacionālās attīstības plāns un Altum, Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome un Baltijas-Amerikas Brīvības fonds. Atbalstītāji un labvēļi: Amserv, Imograndi, Stage N Deco, Liepkalni, Izstāsti Latvijai, Bellevue Hotel, PMTM, Ziedu fabrika, Latvian Charity Bank, Andrito, Gemoss kafijas studija, Rīgas Viļņi, Latvian Catering Company.