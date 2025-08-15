Krāsnī cepta maize un danči - "Hoijeres kundzes viesu namā" svinēs "Maizes dienu"
Sestdien, 30. augustā, no plkst. 11 līdz 14 Liepājas 17.–19. gadsimta interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams” aicina liepājniekus un pilsētas viesus uz “Maizes dienu”. Pie manteļskursteņa maizes krāsns jau no plkst. 11 rosīsies maizniekmeistars Aivars Ozols, bet no plkst. 13 namu pieskandinās Rucavas lauku kapela “Paurupīte” un no krāsns tiks izņemta siltā maize.
Jau Liepājas 17.–19.gs. interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” izveides procesā bija skaidrs, ka viens no muzeja darbības virzieniem būs vēsturisko tradīciju iedzīvināšana. Viena no tādām tradīcijām neapšaubāmi ir maizes cepšana, un Maizes diena Hoijeres namā trīs gadu laikā tikusi īpaši iecienīta un iemīļota apmeklētāju vidū. Šoreiz maizes krāsns tiks iekurta ap plkst. 11, bet gatava svaigi ceptā maize būs pieejama ap plkst. 13.
No plkst. 13 līdz 14 “Hoijeres kroga” telpās uzstāsies Rucavas lauku kapela “Paurupīte”, kas jau vairāk nekā 20 gadus popularizē tautas mūziku un vietējo kultūras un folkloras mantojumu. Šo gadu laikā kapela kuplinājusi pasākumus un priecējusi apmeklētājus ne tikai Liepājas apkaimē, bet arī daudzviet citur Latvijā.
Apmeklētājiem, kā ierasts, būs iespēja ieturēt pusdienas “Hoijeres krogā”.
Visas dienas laikā no plkst. 10 līdz 18 apmeklētāji aicināti izstaigāt Liepājas 17.-19. gs. interjera muzeju “Hoijeres kundzes viesu nams”: iepazīt gan pirmajā ēkas stāvā esošo 17. gs. vēsturisko interjeru, gan, otrajā stāvā nokļūt 19. gs. turīgu liepājnieku dzīvoklī. Uz iespējamajiem jautājumiem atbildes labprāt radīs zinošie un atsaucīgie muzeja stāstnieki.