XVI "Krastu mačs" Esplanādē: politiķi, aktieri, mūziķi, aktrises un influenceri spēkosies basketbola laukumā
Jau rīt Rīgas dzimšanas dienas svinību ietvaros Esplanādē pie Raiņa pieminekļa sāksies XVI diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”. Arī šogad skatītājus priecēs aizraujošas spēles, kurās piedalīsies Latvijā labi zināmi aktieri, aktrises, mūziķi, influenceri un politiķi.
16. augustā plkst. 15.00, basketbola maratonu atklās divpadsmitkārtējā Latvijas čempionvienība “VEF Rīga”, kas spēkosies ar “Ghetto Family”. Pirms tam, plkst. 14.40, ar īpaši šim notikumam sagatavotu “Krastu mača” himnas aranžiju uzstāsies mūziķis Ozols.
16. augustā plkst. 23.00 laukumā dosies aktrises: Agnese Budovska, Samira Adgezalova, Diāna Krista Stafecka, Zane Aļļēna, Amanda Baumgarte, Madara Viļčuka, Dārta Cīrule, Lelde Dreimane, Evita Sniedze, Evelīna Priede, Alise Danovska, Evita Klimačivute, Petra Paula Krumulda, Liene Laviņa un Kintija Stūre.
Pusnaktī notiks skatītāju iecienītā aktieru un mūziķu spēle:
Aktieru komanda – Raimonds Celms, Matīss Budovskis, Dzintars Kārlis Zahovskis, Niklāvs Kurpnieks, Romāns Bargais, Meinards Liepiņš, Klāvs Kristaps Košins, Artūrs Putniņš, Aksels Aizkalns, Rūdis Bīviņš un Kārlis Reijers.
Mūziķu komanda – Miks Galvanovskis, Jānis Aišpurs, Mikus Frišfelds, Dagnis Roziņš, Jānis Ķirsis, Viktors Buntovskis, Kaspars Zemītis, Valters Osis, Juris Kalnišs un Atis Zviedris.
17. augustā plkst. 13.00 notiks Latvijā zināmu influenceru un TikTok personību spēle, kurā piedalīsies Lauris Zalāns, Zane Grēviņa, Felipe Gabriel, Niklāvs Kravalis, Viktors Blūms, Mārtiņš Spuris, Tomass Pildegovičs, Paula Birzniece, Gustavs Gotauts, Sintija Leimane, Elviss Strazdiņš, Dāvis Hugo, Katrīne Skrebele, Rojs Skrebels, Rihards Sniegs, Kristaps Bičkausks, Ilze Dobele, Rihards Gromuls un Andrew Wave.
Plkst. 14.00 savā starpā spēkosies politiķu komandas, tajās spēlēs Vilnis Ķirsis, Olafs Pulks, Viktors Valainis, Jānis Vitenbergs, Edvards Smiltēns, Raimonds Bergmanis, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars un daudzi citi sabiedrībā zināmi politiķi, savukārt plkst. 15.00 turnīru noslēgs grupas “Sudden Lights” uzstāšanās.
Turnīru rīko sadarbībā ar divpadsmitkārtējo Latvijas čempionvienību “VEF Rīga”, Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Rīgas brīvostas pārvaldi un turnīra oficiāo apdrošinātāju – “Compensa Vienna Insurance Group”.