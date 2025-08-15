Latvijā brīvi tirgo krievu grāmatas, kurās slavina Krimas okupāciju un Krievijas agresiju sauc par brīvību
Neskatoties uz to, ka Latvijā aizliegta Krievijas kara pret Ukrainu attaisnošana un slavināšana, par ko draud kriminālatbildība, Rīgā brīvā tirdzniecībā pieejama Maskavā izdota literatūra, kurā attaisnota un slavināta 2014. gadā notikusī Krimas okupācija. Pie tam, visnotaļ “nevainīgā” veidā – reliģiska satura izdevumos.
Grāmatnīcās “Polaris” un “Intelektuālā grāmata” un tās interneta vietnēs var nopirkt Maskavā izdevniecības “Molodaja Gvardija” (tulkojumā – “Jaunā Gvarde”) sērijā “Ievērojamu cilvēku dzīve” 2023. gadā izdotu grāmatu “Arhibīskaps Luka. Voino-Jaseņeckis” (“Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)”), kas stāsta par arhibīskapu Luku (1877-1961), kurš no 1946. līdz 1961. gadam vadīja Krievijas pareizticīgās Baznīcas (KPB) Krimas eparhiju. 1995. gadā KPB viņu atzina par svētīgo, tātad svēto pie kura ticīgie var vērsties ar lūgšanām un no zemes izraka viņa pīšļus kapsētā tagad Krievijas okupētajā Simferopolē, lai tos pārnestu uz pareizticīgo dievnamu. Tādējādi šīs mirstīgās atliekas kļuva par svētām relikvijām. Tas notika zīmīgā datumā - 18. martā. Grāmatas beigās par to ir it kā “nejaušā” zemsvītras piezīme:
“Ja gadās sakritības... tad ir skaidrs, ka tās tika sūtītas no augšas. 1996. gada 18. martā tika atklātas arhibīskapa Lukas relikvijas, un 2014. gada 18. martā Krima ieguva brīvību: tika parakstīts Līgums par Krimas Republikas uzņemšanu Krievijas sastāvā un jaunu subjektu veidošanu Krievijas Federācijas teritorijā!” (“Если совпадения случаются... то видно, они предпосланы свыше. 18 марта 1996 года были обретены моши апрхиепископа Луки, а 18 марта 2014 года обрел свободу Крым: подписан Договор о принятии Республики Крым в состав России и образовании на територии РФ новых субьектов!”).
Tādējādi šīs “svētās biogrāfijas” autors - vēstures zinātņu doktors Mihails Odincovs, kuru var uzskatīt par “Kremļa vēsturnieku”, jo ieņem visnotaļ respektablus amatus (viņš ir Viskrievijas Reliģisko pētnieku asociācijas prezidents un Krievijas Federācijas Cilvēktiesību biroja Sirdsapziņas brīvības aizsardzības departamenta vadītājs) apliecina savu piederību Kremļa propagandistiem. Protams, viņa garadarba par arhibīskapu Luku lasītāju loks Latvijā pat teorētiski nevar būt plašs, jo šī grāmata izdota priekš visas Krievijas visnotaļ niecīgā tirāžā – 2000 eksemplāros. Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijas krievu grāmatnīcās nav daudz citu grāmatu, kurās šādā veidā tiek attaisnota un slavināta Krievijas politika un Ukrainas okupācija, iespējams, nodēvēta par brīvību, pie tam it kā nepolitiskās un “nevainīgās” grāmatās.
Arhibīskaps – Staļina prēmijas laureāts
Vietā piebilst, ka grāmata par arhibīskapu Luku reliģijas interesantiem var būt saistoša, jo tā vēsta par visnotaļ neordināru personību, kas bija ne tikai ievērojams teologs, bet arī ķirurgs un zinātnieks, darbu par anestezioloģiju un strutaino ķirurģiju autors, medicīnas doktors. Par nopelniem medicīnas jomā viņš 1946. gadā saņēma Staļina prēmiju, kas toreizējā Padomju Savienībā bija vairāk nekā “brīnumains notikums”. Vienlaikus arhibīskaps Staļina laikā tika represēts un kopumā 11 gadus pavadīja izsūtījumā (tā laikā Turkmenistānā un Kirgiztānā viņš pagājušā gadsimta divdesmitajos gados vadīja vietējo pareizticīgo Baznīcu). No vēl bēdīgāka likteņa viņu paglāba tikai tas, ka viņš bija izcils un neaizstājams mediķis, kura prasmes bija nepieciešamas, lai Otrā pasaules karā no nāves glābtu ievainotos sarkanarmiešus.
Krievijas grāmatas nav aizliegtas
Jauns.lv jau vairākkārtīgi ir rakstījis, ka Latvijā Krievijā izdoto grāmatu tirdzniecība nav tieši aizliegta un tās var nopirkt vairākās grāmatnīcās, kurās, starp citu, pārdod arī Kremļa politikai un tās diktatoram neglaimojošu literatūru. Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ievēro pret Krieviju noteiktās sankcijas. Tomēr šīs sankcijas galvenokārt attiecas uz precēm ar dubultu lietojumu (militārajam un civilajam lietojumam) un noteiktiem preču veidiem, piemēram, tehnoloģijām un izejvielām. Grāmatas parasti netiek iekļautas aizliegto preču sarakstā, un to importēšana nav aizliegta. Latvijā nav īpašu ierobežojumu Krievijā izdoto grāmatu tirdzniecībai. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, ka šīs grāmatas atbilst Latvijas likumiem, īpaši attiecībā uz autortiesībām un patērētāju aizsardzību.