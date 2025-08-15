Nevēlas 15. augustu kā brīvdienu: gadu gadiem neizdodas savākt parakstus, lai Aglonas svētkus noteiktu par brīvdienu
Ik pa laikam gan katoļi, gan arī politiķi (pēdējie it sevišķi priekšvēlēšanu laikā) skaļi iestājas par to, lai Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus 15. augustā pasludinātu par oficiālu brīvdienu. Tomēr, kā izrādās viņi it nebūt nav kaismīgi šīs idejas piekritēji. Par to liecina tīmekļvietnē “ManaBalss.lv” izsludinātās parakstu vākšanas kampaņas, lai 15. augustu Latvijā noteiktu par oficiālu svētku dienu un brīvdienu.
Lai attiecīgu likumprojektu iesniegtu Saeimā ir nepieciešams savākt 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu, bet tā vietā ir savākti tikai daži simti. Tas liecina, ka šai ideja it nebūt nav plašs atbalsts un cilvēki labprātāk 15. augustā strādātu, nevis ņemtu brīvdienu un brauktu uz Aglonu. Līdz šim “ManaBalss.lv” ir bijušas divas lielas parakstu vākšanas kampaņas par 15. augustu.
* 2019. gada 15. decembrī režisors Guntis Šūpulnieks iesniedza iniciatīvu “15. augusts – svētku diena”, to pamatojot: “Nosakot 15. augustu - Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus - par svētku dienu, Latvijas iedzīvotāji varēs brīvi piedalīties šajos svētkos gan Aglonā, gan savā draudzē, gan arī tiks aktualizēta garīguma kopšana un attīstīšana. Šādi Latvija arī iekļausies to valstu saimē, kuras apzinās un nekautrējas no savām saknēm.” Viņš uzsvēra, ka lielā daļā Eiropas Savienības valstu, piemēram, Austrijā, Beļģijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un daļā Vācijas, 15. augusts ir svētku diena, bet mūsu kaimiņos, Lietuvā, 15. augusts ir svētku diena jau kopš 2000. gada: “Šie svētki ir neatņemama mūsu valsts vēstures, kultūras un reliģiskās dzīves sastāvdaļa. Tam apliecinājums ir arī valsts augstāko amatpersonu klātbūtne šajos svētkos. Bet līdz 14. augustam, tātad vairāk nekā piecarpus gadu laikā, zem šīs iniciatīvas savākti vien 860 paraksti.
* Savukārt šī gada 2. jūlijā Lauris Baurovskis iesniedza līdzīgu priekšlikumu - “Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki”, uzsverot: “Šie svētki gadsimtiem ilgi ir bijis garīgs, kultūras un sabiedrisks notikums daudzās valstīs, un arī Latvijā tos daudzinām kā Marijas godināšanas dienu.” Viņš uzskata, ka papildus svētku brīvdiena radīs vairākus labumus: * garīgo atelpu un dvēseles līdzsvaru; * stiprinās ģimenes; * saliedēs vietējo kopienu; * godinās kultūrvēsturisko mantojumu; * dos ieguvumu tūrismam un ekonomikai, kā arī * nostiprinās sabiedrības vērtības. Arī šī iniciatīva nav guvusi lielu atsaucību, jo līdz 14. augustam bija savākti vien 576 paraksti.