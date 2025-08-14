Aglonā Vissvētākās Jaunavas Marijas svētkos notiks svētā Meinarda piemiņas dievkalpojums
Šodien Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā tiks svinēta svētā Meinarda piemiņas diena, liecina Latvijas Romas katoļu baznīcas informācija.
Plkst.10 bazilikā notiks svētā Meinarda piemiņas dienas dievkalpojums. Pēc Rožukroņa lūgšanas plkst.12 pie Dievmātes altāra būs svētā mise, kas tradicionāli veltīta svētvietā kājām ienākušajiem un ar velosipēdiem atbraukušajiem svētceļniekiem. Šo dievkalpojumu vadīs Rīgas palīgbīskaps Andris Kravalis.
Pēc Dieva žēlsirdības kronīša plkst.15.15 bazilikas kriptā notiks Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotā katehēze. Plkst.16 bazilikā notiks svētā Meinarda dienas svētā mise. Savukārt ar vesperēm plkst.18.30 sāksies Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku vigīlija. Plkst.19 Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pie pāvesta altāra svinēs vigīlijas svēto misi. Vesperu un svētās mises laikā dziedās Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris "Credo".
Plkst.22 būs Tautas krustaceļš, kuru vadīs priesteri Mārtiņš Klušs un Haralds Broks. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies Latgales draudžu apvienotais koris (diriģente Juta Kondavniece, ērģelniece Ieva Rozenbaha). Pēc krustaceļa plkst.23.30 būs svētā mise, kuru vadīs Jelgavas diecēzes emeritētais bīskaps Edvards Pavlovskis, dziedās - Preiļu draudzes koris.
15.augustā pirmais dievkalpojums būs plkst.7 bazilikā, bet plkst.9 pie bazilikas dārza altāra svēto misi vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Plkst.10 svētā mise būs bazilikas kriptā, pēc kuras būs rožukroņa lūgšana.
Svētku svinīgā svētā mise sāksies plkst.12 pie pāvesta altāra. To vadīs apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Georgs Gensvains. Svētās mises laikā dziedās Latgales draudžu apvienotais koris. Svinīgajā noslēgumā, kas paredzēts ap plkst.15, klātesošos uzrunās Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.