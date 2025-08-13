Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt kādu vīrieti - viņš trolejbusā veicis nepiedienīgas darbības
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt kādu vīrieti, kurš 17. jūlijā plkst. 23.49 Rīgas satiksmes 3. maršruta sabiedriskajā trolejbusā (virzienā no Sarkandaugavas uz Kundziņsalu) citu pasažieru klātbūtnē apmierināja sevi – masturbēja.
Aptuveni 30 līdz 40 gadus vecais vīrietis ar tumšiem matiem un tumšām acīm bija ģērbies pelēkas krāsas apģērbā. Persona izkāpa Sarkandaugavā, pieturvietā "Psihiskās veselības centrs", informē likumsargi.
Iespējams, likumpārkāpējs dzīvo vai strādā šajā apkārtnē. Policija aicina aplūkot fotoattēlu, kurā redzama iepriekš minētā persona, un atpazīšanas gadījumā zvanīt pa tālruni 67015728 (darba dienās no plkst. 6.00 līdz 18.00).
Saistībā ar notikušo policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmo daļu.
Proti, sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību.
Par šo pārkāpumu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro.