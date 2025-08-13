Meklētais vīrietis atpazīts.
Vakar 13:10
Atpazīts vīrietis, kurš trolejbusā veica nepiedienīgas darbības
Rīgas pašvaldības policija informē, ka ir atpazīts vīrietis, kurš 17. jūlijā plkst. 23.49 Rīgas satiksmes 3. maršruta sabiedriskajā trolejbusā (virzienā no Sarkandaugavas uz Kundziņsalu) citu pasažieru klātbūtnē apmierināja sevi – masturbēja.
Saistībā ar notikušo policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process par Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmo daļu.
Proti, sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību.
Par šo pārkāpumu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 500 eiro.