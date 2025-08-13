Dabas muzejā varēs apskatīt simtiem krāšņu tomātu
Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 20. līdz 24. augustam dārzkopības entuziastus un visus interesentus priecēs simtiem krāšņu tomātu un aromātisku garšaugu. Izstāde „Tomāti un garšaugi 2025" norisināsies sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts" kolekcionāriem un selekcionāriem.
Tomātu audzētāji arī šogad pārsteigs ar dažādu krāsu, formu un izmēru tomātiem. Izstādē būs eksponētas ap 300 tomātu šķirnes, un līdzās Latvijā un pasaulē jau iecienītām šķirnēm būs apskatāmi arī selekcijas jaunumi.
Valdis Pūliņš no Talsiem prezentēs 70 tomātu šķirnes, īpaši izceļot sēriju „Mana Ukraina", kurā ietvertas 20 Ukrainas tomātu kolekcionāru šķirnes. Savukārt dārzniecība „Neslinko" izstādes apmeklētājus iepriecinās ar jaunām kokteiļtomātu šķirnēm, akcentējot podos audzējamus tomātus, kas piemēroti terasēm un balkoniem. Tomātu audzētājas Ludmilas Kodzasovas (Rīga), kurai tuvas ir lielaugļu tomātu šķirnes, kolekcijā būs skatāmas ap 70 tomātu šķirnes, no kurām deviņas izveidojusi pati kolekcionāre. Izstādē ar saviem sasniegumiem piedalīsies arī Darja Jurevič (Rīga) un Anatolijs Silins (Ikšķile).
Garšaugu cienītājus izstādes dalībnieki iepazīstinās ar dažādu veidu piparmētrām, baziliku, rozmarīnu, lavandu, kariju, lauru lapu koku, kolas koku, nokarenajiem spinātiem un citiem garšaugiem. Ar plašu garšaugu klāstu izstādē piedalīsies dārzniecība „Neslinko" (Ķekavas novads, Baloži), Valentīna Cuzņetova (Talsi) un Marija Tocupe (Jelgavas novads).
Ikviens izstādes apmeklētājs varēs atrast sev vistīkamāko un piemērotāko tomātu šķirni, iegādāties sēklas un nākamajā sezonā ievākt ražu savā dārzā. Izstādes laikā būs iespēja saņemt dārzkopju konsultācijas, kā arī iegādāties garšaugu stādus un tomātu sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģistrā.