Talsu novadā novietnē ar teju 5 000 cūkām konstatēts ĀCM uzliesmojums
Talsu novada Ģibuļu pagastā, SIA “NYGAARD INTERNATIONA” piederošā novietnē ar 4 900 cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums.
Šis šogad ir ceturtais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnēs Latvijā.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) slimības skartajā novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu.
Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
Ap ĀCM skarto novietni ir noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
PVD atgādina - lai nepieļautu ĀCM un citu dzīvnieku infekcijas slimību ievazāšanu novietnē, liela nozīme ir biodrošības pasākumu ievērošanai, tas ir:
• Mājas cūkas un tām paredzētā barība nedrīkst nonākt kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka mājas cūkas nedrīkst laist ārā un tās nekādā gadījumā nedrīkst barot ar zaļbarību, piemēram, piemājas dārzos pļautu zāli, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem.
• Tāpat nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.
• Lai vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē.
• Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.