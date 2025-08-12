Atis Švinka: valsts uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju mobilitāti visā valsts teritorijā
Nākamgad finansējumu reģionālajam sabiedriskajam transportam nav plānots samazināt, dotācijām reģionālajiem autobusiem, tāpat kā šogad, ir paredzēti 52 milj.eiro.
Satiksmes ministrijas (SM) ieskatā efektīvākais risinājums ir rodams iesaistītajām pusēm sadarbojoties.
“Valsts uzdevums ir nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību un nepārtrauktību iedzīvotājiem visā valsts teritorijā. Risinājumi ir jāatrod visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties, analizējot datus, izprotot situāciju un pieņemot uz datiem balstītus lēmumus. Tāpat nākotnē ir jāveido tādi līgumi ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošinās iedzīvotāju mobilitāti un vienlaikus pārvadātāju ilgtspējīgu darbību”, uzsver satiksmes ministrs Atis Švinka.
Ilgtermiņa līgumi ar reģionālajiem autobusu pārvadātājiem par pakalpojumu sniegšanu uz desmit gadiem ir noslēgti laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam. Līgumi paredz indeksāciju – pēc četriem un pēc septiņiem gadiem. Saistības pret pārvadātājiem tiks pildītas pilnā apjomā un pirmajiem līgumiem, kuru izpilde ir uzsākta 2021. gadā, šie nosacījumi tiek piemēroti jau šogad. Papildu indeksācijai ārpus līguma ietvara nav tiesiska pamatojuma.
Reģionālie autobusi ir būtiski iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai, vienlaikus tikpat svarīga ir arī vilcienu satiksmes nodrošināšana, autoceļu infrastruktūra u.c. transporta jomas. Finansējums ikdienas izdevumu segšanai reģionālajiem autobusu pārvadātājiem nevar tikt pārdalīts no pamatinfrastruktūras (piem., dzelzceļa depo). Kopumā šogad reģionālajiem pārvadājumiem ar vilcieniem un autobusiem valsts budžetā paredzēti 79 milj.eiro.
Vienlaikus SM meklē papildu iespējas un finansējumu iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai. Sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju ir rasts papildu finansējums 36,6 milj.eiro apjomā no Eiropas Savienības Sociālā Klimata fonda autotransporta pēc pieprasījuma nodrošināšanai. Šis pakalpojums tiks nodrošināts vietās, kur ir maz pasažieru, to organizēs, administrēs pieprasījumu, izstrādās maršrutu plānu VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām.
SM ir uzdevusi Sabiedriskā transporta padomei un ATD nodrošināt, ka visa maršrutu plānošana un organizēšana tiek veikta atvēlētā pamatbudžeta – 52 milj.eiro ietvaros. Tāpat tiek meklēti risinājumi, kā saglabāt reģionālo maršrutu tīklu pieaugošo izmaksu apstākļos, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem pieejamu reģionālo sabiedrisko transportu. Darba sanāksme ar pārvadātājiem ir plānota augusta beigās.