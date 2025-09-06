FOTO: "Hameleonu rotaļas" zvaigznes - kā viņi izskatās pēc gandrīz 30 gadiem
Pirms vairāk nekā 30 gadiem uz televīzijas ekrāniem iznāca seriāls "The Bold and the Beautiful", Latvijā pārraidīts ar nosaukumu "Hameleonu rotaļas". Lai arī seriālu joprojām turpina uzņemt, no oriģinālā sastāva palikuši vien divi aktieri.
Seriālā "Hameleonu rotaļas" galvenā uzmanība pievērsta Forestera ģimenei un viņu augstās modes uzņēmumam “Forrester Creations”. Stāsts pēta Forrestera ģimenes un viņu konkurentu — Loganu un Spenseru — dzīves, mīlestības, nodevības un varas cīņas.
Seriāls, kura pirmizrāde notika 1987. gada 23. martā, kļuva par īstu fenomenu un vienu no garākajiem seriāliem televīzijas vēsturē. To kādu laiku pārraidīja arī Latvijā, ļaujot mūsu skatītājiem iepazīt tādus tēlus kā Ēriks, Brūka, Ridžs, Teilore, Stefānija un citus.
Lai arī seriāls aizvien tiek uzņemts, pa šiem gadiem ir nomainījušies vairāki aktieri, tomēr nemainīgi palikuši Ērika un Brūkas lomas atveidotāji — Brūku joprojām atveido Ketrīna Keilija Langa, bet Ēriku — Džons Makkuks.
Bet kas noticis ar seriāla oriģinālo sastāvu, un kā viņi izskatās šodien?