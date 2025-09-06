Zvans no aptiekas sagrāva divas laulības: vīrs visā vaino farmaceitus
Precējies vīrietis plāno tiesāties ar aptieku. Pēc viņa domām, tieši aptiekas darbinieki ir vainīgi pie tā, ka atklāta viņa krāpšana, tādējādi izjaucot laulību.
Tas notika Ķīnas provincē Guandunā. Vīrietis devās uz vietējo aptieku, kur par 15,8 juaņām (aptuveni divi eiro) nopirka kontracepcijas tabletes. Tomēr vēlāk aptiekas darbinieki pamanīja, ka maksājums nav veikts, un mēģināja sazināties ar pircēju, izmantojot tālruņa numuru, kas bija reģistrēts klienta kartē. Diemžēl šis numurs izrādījās piesaistīts viņa sievai.
Kad viņa pajautāja, ko viņas vīrs bija nopircis aptiekā, farmaceits godīgi atbildēja - kontracepcijas tabletes. Tā tika atklāta laulāto krāpšana. "Tagad mana sieva visu zina, un abas ģimenes ir uz sabrukuma robežas. Es vēlos noskaidrot, vai aptieka nes kādu atbildību?" vīrietis rakstīja sūdzībā, kas publicēta sociālajā tīklā "Weibo". Savus vārdus viņš pamato ar čeku, sarakstes ekrānuzņēmumiem un pat policijas ziņojumu.
Vīrietis plāno tiesāties ar aptieku par privātuma pārkāpumu. Tomēr pēc juristu domām viņa izredzes gūt panākumus ir ļoti mazas. "Vīrieša krāpšana ir galvenais šķiršanās iemesls. Par saviem darbiem viņam pašam jāuzņemas atbildība," sacīja "Henanas Zejin" juridiskās firmas direktors Fu Džjans žurnālam "Elephant News".
Viņš piebilda, ka ir ļoti grūti pierādīt, ka tieši aptiekas darbinieku zvans bija šķiršanās cēlonis. "Ņemot vērā situāciju, darbinieku rīcība izskatās pamatota - viņi vienkārši mēģināja sazināties ar klientu un neplānoja atklāt konfidenciālu informāciju," piebilda advokāts.
Šis gadījums Ķīnā izraisīja plašu diskusiju par privātumu, laulāto uzticību un aptieku atbildību. Daudzi komentētāji uzskata, ka vīrietim vajadzētu padomāt par sevi un izvērtēt savus darbus, nevis vainot citus.