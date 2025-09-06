FOTO: smalka publika pulcējas uz iestudējuma “Nachtland” pirmizrādi Dailes teātrī

Dailes teātrī pirmizrāde – skatītājus pulcē iestudējums “Nachtland”.

Dailes teātrī piektdien pirmizrādi piedzīvoja režisora Toma Treiņa iestudējums "Nachtland".

Vācu dramaturga Mariusa fon Majenburga luga "Nachtland", kas tapusi 2022.gadā, pievēršas mūsdienu ģimenei un "neērtajam", ja ir jāizvēlas starp morāli, taisnīgumu un labklājību, stāsta Vārpiņa.

Pēc tēva nāves bērni atrod noputējušu gleznu, bet gleznai uzrodas pircējs un vērtība, kas aiz pieciem cipariem slēpj patiesību par pašiem un tās autoru, norādīts iestudējuma aprakstā.

Lomas iestudējumā atveidos Katrīna Griga, Niklāvs Kurpnieks, Gints Grāvelis, Arturs Krūzkops, Milēna Miškēviča un Dārta Cīrule.

