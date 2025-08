Jelgavā iestrēgst tekstilkonteinerā, Jūrmalā dzenas pakaļ nepilngadīgam ārzemniekam, atkritumu urnas gliemežiem: kriminālā province

Tikmēr citas pašvaldības no šādu konteineru izvietošanas izvairās kā velns no krusta. Valkas novada pašvaldība vēsta: “SIA “ZAAO” (Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija) tiek saņemti jautājumi no iedzīvotājiem un pašvaldībām par Spānijas kailgliemežiem: par nepieciešamību uzstādīt speciālus konteinerus to savākšanai, vai tos pieņemt aprites ekonomikas centrā “Daibe” vai “Kaudzītes”. SIA “ZAAO” skaidro: Spānijas kailgliemeži ir dzīvas būtnes, kas neatbilst ATĻAUJAS A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI atkritumu klasifikācijai, un SIA “ZAAO” nav deleģēta funkcija šo dzīvo būtņu apsaimniekošanā. Līdz ar to netiek plānota atsevišķu konteineru uzstādīšana kailgliemežu savākšanai sadarbībā ar pašvaldībām.