Festivāla "Summer Sound" pirmajā dienā slimnīcā nogādāti septiņi apmeklētāji

Ziņots arī, ka AS "Pasažieru vilciens" (PV) festivāla "Summer Sound" laikā norīkos papildu vilcienus maršrutā Rīga-Liepāja. Pasākuma apmeklētājiem līdz svētdienai būs pieejami papildu vilcienu reisi. Šodien norīkots papildu vilciens trīs vagonu sastāvā no Rīgas uz Liepāju plkst.13.55, bet no Liepājas uz Rīgu - plkst.17.55. Svētdien, 3.augustā, būs pieejams papildu vilciens sešu vagonu sastāvā no Liepājas uz Rīgu plkst.13.26.