Dzintaru koncertzālē atkal iemirdzēsies baleta zvaigznes! Starptautiskais baleta festivāls “Baleta zvaigznes Jūrmalā” svinēs 25. gadskārtu ar pasaules līmeņa dejotājiem

Berlīnes Valsts baleta vadošie solisti Elīza Kariljo Kabrera (Meksika) un Aleksejs Orlenko (Ukraina) interpretēs duetu no baleta “Le Parc” ar Volfganga Amadeja Mocarta mūziku Anželēna Prelžokāža horeogrāfijā. Koncerta otrajā daļā šo mākslinieku sniegumā būs redzams fragments no horeogrāfa Načo Duato radītā baleta “Multiplicity. Forms of Silence and Emptiness”.