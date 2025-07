Kas propagandai vēderā? Pētām “Pravda” tīkla kanālu saturu un uzdevumus

Šis ir jautājums, uz kuru atbildot, mēs, no vienas puses, nonāksim mazliet tuvāk prasmei informācijas straumē atpazīt apzinātu dezinformāciju, bet, no otras puses, mūsu izveidotajā dezinformācijas portretā saskatīsim virkni līdz sāpēm pazīstamu seju, kas dara to pašu, ko Kremļa mašīna, un tas nav nejauši. Viens no tās mērķiem ir sēt šaubas un aizdomas – izraisīt raganu medības un likt mums visiem citos saskatīt slepenos aģentus un tautas nodevējus. Lai propaganda darbotos, tai jākrīt auglīgā augsnē, tātad jārunā tas, ko cilvēki jau tāpat runā un domā, atliek vien mazliet pielikt plecu. Izanalizējot vairākus simtus ierakstu šajos kanālos, mēs izveidojām to tēmu loku, kas ir aktuālas patlaban.