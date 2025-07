Kāpēc ir vērts studēt jebkurā vecumā?...

Palīdzēt kliedēt bailes, kas saistītas ar izvēli, studēt vai nestudēt, var informēšana un izglītošana saistībā ar studiju procesu. Palīdzēs informācija par to, kā tiek apgūti studiju kursi, kā tiek plānots semestris, kā notiek pārbaudes darbi un – galu galā – kādi studiju priekšmeti konkrētajā programmā būs jāapgūst. Tāpēc ir būtiski izpētīt interesējošo studiju programmu, tās saturu un pārliecināties, kādā apjomā ir plānotas lekcijas un vai izvēlētajā programmā ir iekļauti mācību priekšmeti, kas skolas laikā nepadevās. Iespējams, izvēlētājā studiju programmā to ir nedaudz vai nav nemaz. Visbiežāk brīdī, kad tiek sāktas studijas, ir liels pārsteigums par to, cik ļoti šis process atšķiras no mācībām vidusskolā. Liela daļa šādu studentu, kuri sākumā baidījās, izvēlas turpināt studēt vēl – arī pēc pirmās augstākās izglītības iegūšanas. Par to, kā ērti savienot studijas ar darba ikdienu, ģimeni vai citiem pienākumiem, vari uzzināt, pieslēdzoties Biznesa vadības koledžas atvērto durvju dienai, kas notiek katru cetrutdienu, online.