Bankas vairs nepiedāvā agrāk iecienīto pakalpojumu: rēķinu apmaksa bankomātos kļūst par vēsturi
Latvijas komercbankas pamazām atsakās no kādreiz pieprasīta pakalpojuma – rēķinu apmaksas bankomātos. Ja pirms dažiem gadiem to varēja veikt visos Latvijas lielāko banku bankomātos, tad tagad to piedāvā tikai viena banka, pie tam ne ar to lielāko bankomātu pārklājumu. Un tagad arī šī banka prāto, vai šo pakalpojumu turpināt piedāvāt.
Rēķinu apmaksas funkcijas bankomātos pakāpeniski sāka likvidēt pirms vairākiem gadiem, kad tika uzstādīti jauna tipa bankomāti ar jaunām funkcijām un drošības sistēmām, kurās vairs nebija paredzēta komunālo rēķinu apmaksa. Redzot, ka samazinās to cilvēku skaits, kuri šādu pakalpojumu izmanto, tas tika likvidēts. Pašlaik tikai viena no četrām Latvijas lielākajām bankām – “Citadele” vēl piedāvā dažādu komunālo rēķinu apmaksu, pie tam arī tikai lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem jeb rēķinu izrakstītājiem (“Latvijas gāze”, LMT, “Tele2”, “Latvenergo”, “Lattelecom”). Vēl līdz pērnam rudenim to varēja izdarīt “Swedbank” bankomātos, bet SEB banka un “Luminor” to nepiedāvā jau vairākus gadus. “Citadeles” bankomātos rēķinus var apmaksāt, izvēlēties funkciju “Rēķinu apmaksa”, un tad, ierakstot rēķina numuru, nauda tiks atņemta no jūsu bankas konta jeb “norakstīta” no kartes. Bet nu jau arī “Citadele” prāto, vai šis pakalpojums būtu arī turpmāk jānodrošina, jo tam esot pārāk mazs pieprasījums.
“Kas Jauns Avīzes” lasītājs Aleksandrs Briedis sūkstas: “No reģionu centriem attālināto teritoriju vecļauži palikuši bez bankomātu līdz šim nodrošinātajām masu pakalpojumu apmaksas iespējām. Ko darīt, ja viņiem mājās nav palīgu, kas palīdz orientēties digitālajās prasmēs?” “Kas Jauns Avīze” lielākajām bankām jautāja, kādēļ tās vairs nepiedāvātā rēķinu apmaksu bankomātos un vai tas ir pavisam “norakstīts”?
SEB bankas klientu stratēģijas un piedāvājuma vadītājs Guntis Fortiņš: “Rēķinu apmaksas pakalpojumu savulaik piedāvājām, tomēr zemā lietotāju skaita dēļ to neturpinām jau vairākus gadus. Nākotnē neplānojam šī pakalpojuma atjaunošanu - redzam, ka klienti arvien aktīvāk visu paveic digitālajā vidē paši.”
“Swedbank” Komunikācijas daļas vadītāja Kristīne Čekstere: ““Swedbank” vairs šādu pakalpojumu nepiedāvā, tas ir slēgts no 2024. gada 24. oktobra. Līdz tam šāds pakalpojums bija pieejams, taču bankomātā varēja veikt rēķinu apmaksu tikai pie noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā, ka šis rēķinu apmaksas veids nebija īpaši pieprasīts un pakalpojuma pieprasījums ik gadu samazinājās, tika pieņemts lēmums to slēgt. Tā vietā mūsu klientiem rēķinu apmaksai tiek piedāvātas citas ērtākas alternatīvas internetbankā vai mobilajā lietotnē.”
“Luminor” bankas biznesa attīstības vadītāja Jekaterina Ziniča: ““Luminor” banka šādu funkcionalitāti saviem klientiem vairs nepiedāvā, lai arī tāda tika piedāvāta pirms aptuveni četriem gadiem, kad to pārtrauca. Mēs regulāri pārskatām mūsu bankomātu tīklu, modernizējot tos, piemēram, iekļaujot “pīkstināšanas” funkciju, lai bankomātu pilnvērtīgi izmantotu bez fiziskas kartes ievietošanas, vai uzlabojot tos no pieejamības viedokļa. Šādu funkciju ar rēķinu apmaksas iespēju ieviest neplānojam.
Cilvēku paradumi mainās, un klienti arvien vairāk rēķinu apmaksu veic tiešsaistē, izmantojot maksājumu karti konkrētu uzņēmumu mājas lapās, kur dati par rēķina summu tiek “ielasīti” automātiski, turklāt tas notiek ar augstu drošības līmeni un ar minimālu piepūli no klienta puses.”
Bankas “Citadele” Karšu un norēķinu operāciju daļas vadītājs Andris Lazdiņš: “Banka “Citadele” šobrīd saviem klientiem piedāvā iespēju apmaksāt rēķinus arī bankomātos. Šis pakalpojums pieejams visos mūsu bankomātos un ir bez papildu komisijas maksas. Lai veiktu maksājumu, klientam jāizvēlas sadaļa “Citas darbības” un tālāk – “Rēķinu apmaksa”, jāizvēlas kādu no piedāvātajiem pakalpojumu sniedzējiem, tad jāievada rēķina numurs un summa. Apmaksa iespējama tikai lielāko, iepriekš definēto pakalpojumu sniedzēju rēķiniem.
Vienlaikus mēs regulāri analizējam klientu uzvedību un maksājumu paradumus, lai varētu pielāgot savus pakalpojumus un piedāvāt ērtākos un piemērotākos norēķinu veidus. Mūsu dati skaidri apliecina, ka klienti aizvien biežāk izvēlas izmantot digitālos kanālus – internetbanku un mobilo lietotni, kas ļauj norēķināties par pakalpojumiem ātri, vienkārši un jebkurā laikā. Tieši tāpēc redzam, ka rēķinu apmaksa bankomātos tiek izmantota arvien retāk.
Ņemot vērā šo tendenci, šobrīd izvērtējam šī pakalpojuma nākotni – vai un kādā formā to turpināt piedāvāt. Mūsu stratēģiskais fokuss ir vērsts uz digitāli pieejamu bankas pakalpojumu attīstību, kas klientiem nodrošina maksimālu ērtību un pieejamību jebkurā vietā un laikā.”