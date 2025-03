Tūkstošiem iedzīvotāju nav pieejami bankomāti, kā tas noteikts likumā. Starp viņiem vari būt arī tu. Ko saka bankas?

Pērn oktobrī pieņemtie Latvijas Bankas pieņemtie Skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma pārvaldības noteikumi nosaka, ka vismaz vienam no četru Latvijas lielāko komercbanku (“Swedbank”, “Citadele”, SEB, “Luminor”) bankomātam jāatrodas 20 kilometru rādiusā no klienta dzīvesvietas un tam jādarbojas vai nu 12 stundas diennaktī laika posmā no pulksten 06:00 līdz 24:00, vai arī, ja tas atrodas, publiskās iekštelpās (piemēram, pagastmājā), tad to darba laikā. Tāpat četru Latvijas lielāko komercbanku klientiem bez papildu komisijas maksas no trīs pārējo banku bankomātiem ir jānodrošina vismaz 750 eiro skaidras naudas izņemšana bez papildu komisijas maksas. Ja otrais nosacījums ir izpildīts, tad pirmais gan uz vairākiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju neattiecas.