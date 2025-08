Satraucas par kartupeļu ražu, vai mums to pietiks. Kā aug un cik daudz kartupeļu šoruden novāksim?

Šis gads lauksaimniekiem, arī kartupeļu audzētājiem, ir īsts pārbaudījums, saka zemnieki. Vēss un mitrs pavasaris, sausuma viļņi jūlijā un ilgstošas lietavas Latgalē un Vidzemē būtiski ietekmējušas kartupeļu attīstību. Dažos laukos ūdens stāv vagās, citur atkal sausums. Ir vietas, kur kartupeļi ir sapuvuši, bet citur tie aug lieliski. Tas viss ir ļoti nevienmērīgi. Prognozētā raža šobrīd ir plašā diapazonā - no 10 līdz 35 tonnām no hektāra, atkarībā no reģiona un lauku mitruma. Visnelabvēlīgākā situācija varētu būt Latgalē un Vidzemē, kur dažos laukos pat varētu iegūt tikai piektdaļu no cerētās ražas.