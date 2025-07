Tirgos un zemnieku saimniecībās sāk tirgot jaunos kartupeļus. Cik tie maksā?

Par 10-15 centiem pirktie kartupeļi gan nebūs lieli, tie būs tā sauktie nestandarta jeb mazie (sīkiem) bumbuļi, drīzāk gan bumbulīši. Un tādus pārdod maisos pašās zemnieku saimniecībās ar pašizvešanu. Bet sākot no 50 centiem un uz augšu kartupeļus var atrast gan ne tikai zemnieku saimniecībās, bet arī tirgos. Ja pērkat vairumā, vismaz sākot no desmit kilogramiem, iespējams, pats zemkopis arī kartupeļu maisu pievedīs pie jūsu namdurvīm. Protams, ja tos pirksiet kādā no apkārtnes saimniecībām, jo ne jau kāds no Krāslavas kartupeļu maisu vedīs, piemēram, uz Saldu.