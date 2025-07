Viss, kas jāzina par “Prāta vētras” koncertu Jelgavā: ierašanās, ieejas, satiksme

Organizatori aicina ņemt vērā satiksmes ierobežojumus autovadītājiem. Pēc koncerta auto satiksmei tiks slēgta Lielā iela posmā no Akadēmijas ielas krustojumam līdz Cukura ielas krustojumam un Rīgas iela posmā no Cukura ielas krustojuma līdz Kalnciema ceļa un Garozas ielas krustojumam laika posmā no ~ 23.10 līdz 00.30. Šajā laika posmā jārēķinās, ka automašīnas nevarēs izbraukt no stāvlaukumiem, kuri atrodas aiz Jelgavas pils un Pilssalas ielā.