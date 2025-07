Pirmo reizi Latvijā skanēs Andželas Lukas, Lauras Rosi skaņdarbi un Malkolma Arnolda “Lielais gastronomiskais koncerts”

Koncertprogrammu noslēgs britu komponista Malkolma Arnolda “Lielais gastronomiskais koncerts”, humora un izcilas muzikalitātes pilns skaņdarbs, kas ataino piecu kārtu vakariņas. 1961. gadā komponēts Hofnunga Astronautiskajam mūzikas festivālam, tas ir performatīvs mākslas darbs, kurā uz skatuves īstu ēdienu gatavos viens no pazīstamākajiem Latvijas šefpavāriem Māris Jansons, bet gardēdi, kas pagatavotos ēdienus baudīs, atveidos aktieris Ģirts Ķesteris. Pats aktieris, par šo lomu jokojot, to komentē šādi: “Tā ir viena no visgrūtākajām manām lomām, jo nekas nav jārunā, tikai jāēd. Tam ir vajadzīga nopietna sagatavošanās, ko jau gandrīz pusgadu cītīgi daru, ievērojot stingras diētas.” Šis darbs sastāv no sešām daļām, kas atspoguļo vakariņu gaitu – no ēdiena gatavošanas un galda klāšanas līdz zupas, cepeša, smalko ēdienu baudīšanai, kafijai, brendijam un rēķina samaksai ar grandiozu noslēgumu. Tā ir izcilas humoristiskas mūzikas un dzīvesprieka kombinācija, kas skatītājus iepriecinās gan muzikāli, gan vizuāli un noteikti iedarbosies uz garšas un smaržu sajūtām!