Pēdējos gados pieaug nelegāli ražoto cigarešu īpatsvars nelegālajā tirgū.

Janvārī-jūnijā Lietuvas robežsargi konstatēja 3 144 811 kontrabandas cigarešu paciņas, kas ir 4,6 reizes vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusē un 2,3 reizes vairāk nekā visā 2024.gadā. Viltotās cigaretes no Latvijas šā gada pirmajā pusē veidoja 62% no visām atklātajām kontrabandas cigaretēm. Pagājušajā gadā šis īpatsvars bija būtiski mazāks - 17,8%. Pārējās nelegālās cigaretes ievestas no Baltkrievijas.