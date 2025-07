Operetes festivālā Ikšķilē sola izjustu muzikālo baudījumu un spožu mākslinieku plejādi

“Prieks, ka esam pamanīti un novērtēti Eiropas un pasaules mūzikas kartē, jo gadu no gada Starptautiskais Operetes festivāls pulcē augstākās raudzes māksliniekus un izpelnās klausītāju mīlestību. Ne bez iemesla! Festivāla koncerti izceļas ar iedvesmojošu un pacilājošu gaisotni, ko uzbur gan izcili mākslinieki, brīnišķīga un dvēseliski bagātinoša mūzika, gan ik gadu no jauna veidotais pasākuma vizuālais ietērps un skaistās dabas tuvums. Šogad pirmo reizi festivālā viesojas solisti no operetes mekas Ungārijas, Korejas un Šveices. Festivāla programma, apvienojot žanra pamatvērtības un iespējas, iedvesmos un pārsteigs un radīs sirdi ielīksmojošu, unikālu vasaras kultūras piedzīvojumu,” saka Operetes teātra valdes priekšsēdētāja un radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.