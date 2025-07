Arheologi Zasā atrok un pēc tam aizber muižas kungu mājas pamatus. FOTO

Izrakumiem noslēdzoties, laukums tika aizbērts, lai pasargātu to no ārējās vides ietekmes. Kā atzīst izrakumu dalībnieki, viņiem Zasa ļoti iepatikusies, saucot to pat par “Dvēseles oāzi”! Pētnieki gatavi šeit atgriezties, lai turpinātu kungu mājas teritorijas plašāku izpēti. Padziļināta atradumu analīze un prezentācija sekos gada nogalē.