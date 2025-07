Trīsreiz dārgāk? “Bolt” cenu lēciens dziesmu un deju svētku laikā raisa kritiku

Braucieni ar automašīnām, kas aprīkotas ar baltajām numura zīmēm, saskaņā ar likumu netiek uzskatīti par taksometriem, līdz ar to tiem neattiecas noteiktais tarifu regulējums. Kā skaidro Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks, likumdošana šādu cenu pieaugumu neaizliedz – tarifi var mainīties atbilstoši algoritmam, kuru nosaka pats uzņēmums. Viņš norāda, ka šobrīd nav noteiktu griestu, līdz ar to brauciena maksa var pieaugt jebkurā apjomā, ja pieprasījums to nosaka.