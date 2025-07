Sodomija, dabas stihijas un lepni viesi: 300 gadus seni hroniķa pieraksti atklāj, ka dzīve Liepājas pusē tolaik bijusi nudien interesanta

“1736. gada 1. novembris. Starp 31. oktobra vakaru un 1. novembra rītu no rietumziemeļrietumiem uznāca spēcīga vētra, kas satricināja pat mājas. Mūsu reidā atradās 16 kuģu. No tiem uzreiz 15 nožēlojamā veidā tika stingri izdzīti krastā, tā kā reidā palika tikai viens lībekietis vārdā Timms. Bēdīgākais ir tas, ka vairākums tika apgāzti pilnīgi otrādi, pareizi palika tikai seši. No apgāztajiem kuģiem visi ļaudis noslīka. Tādu kuģu bija desmits. No diviem Brēmenes kuģiem ar linsēklu kravu neviens vīrs neizglābās, uz tiem palika 15 personas. Viens holandietis ar kapteini un visiem tā vīriem. Divi lībekieši; no tiem uz kapteiņa Getges kuģa seši vīri un viens junga patvērās masta kurvī, bet pa dienu viņi nevarēja tikt izglābti, un tajā pašā vakarā divi sastinga [no aukstuma] un noslīka, viens gribēja glābties peldus, bet tūlīt noslīka. Visu nakti pūta ziemeļvējš ar spēcīgu krusu un salu. No rīta vairs bija palicis tikai viens vīrs un to pašu tikai ar lielām briesmām izdevās izglābt. Tas bija 18 gadu vecs jauneklis. Pārējie visi naktī bija pārsaluši, sastinguši un miruši, un tikai Dieva rokas brīnums bija izglābis jaunekli. 1. novembrī pret vakaru nāca kāds zviedru kuģis bez burām, kuras tas jūrā bija zaudējis. Tas izmeta enkurus, bet tie slīdēja līdzi un tas tika izmests krastā, tā kā tas bija 16. nelaimīgais kuģis. Ļaudis paši izglābās. Noslīkuši ir skaitā 39 nabaga ļaudis. Tas ir neaprakstāmi bēdīgi un nožēlojami. Dod, Dievs, tādas nelaimes nekad nepiedzīvot un pasargā jūras braucējus, lai šejiene nekad to nepieredzētu!”