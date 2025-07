Mārupes novadā gājis bojā BMW vadītājs...

Svētdien ap plkst.20 VUGD saņēma izsaukumu uz Ādažu novada Carnikavas pagastu, kur vieglā automašīna bija nobraukusi no ceļa braucamās daļas un atradās grāvī uz jumta. Pirms VUGD ierašanās no automašīnas izkļuva trīs cilvēki, no kuriem divas personas ceļu satiksmes negadījumā bija cietušas smagāk.