Ko ēd Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki? Jaunieši vērtē ēdienu

Lietotāja ar segvārdu Justine, kura arī ir dejotāja, publicējusi video, kurā arī parāda, kas brokastīs ticis sagādāts dalībniekiem. Video redzams, ka uz galda ir ripiņās sagriezts gurķis, siera šķēles, rupjmaize, banāni, putra un tēja. Dalībnieces video novērtē, cik ļoti viņām brokastis patikušas. Kāda saka, ka dotu brokastīm 8 no 10 ballēm, cita atzīst, ka tās mazāk garšojušas, jo viņai nepatīk putra, taču ar maizītēm viņa bijusi apmierināta, tāpēc vērtējums arī augsts – 7 no 10. Arī pašai Justine brokastis gājušas pie sirds: “Nav par ko sūdzēties, es teiktu – 10 no 10.”