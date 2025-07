"Nekas nav garlaicīgāks par to..." Līva ar ģimeni no Latvijas pārceļas uz Kanādu un atklāj, kāpēc citiem diez vai ir vērts darīt to pašu

Vaicāta par vietējo attieksmi pret iebraucējiem, Līva saka - ar to šeit nav nekādu problēmu: "Kas ir kanādietis? Viņš ir iebraucējs no Eiropas. Šeit ir visas krāsas. Tas, ka cilvēks izskatās, ka ir no Āzijas, nenozīmē, ka viņš ir iebraucējs, jo jau trīs paaudzēs dzīvo Kanādā. Šeit ir dažādu kultūru samiksējums. Tas arī veido šo valsti. Neesmu sastapusies ar pret sevi vērstu negatīvu, cilvēkiem ir ļoti interesanti uzzināt, no kurienes es esmu. Citi izliekas, ka viņi zina Latviju, kas ir diezgan smieklīgi, bet daudzi arī tiešām zina Eiropas valstis. Visi ir ļoti atvērti, ar atvērtu domāšanu."