Ielūkojamies izstādes “Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi” iekārtošanas procesā

Pirmo reizi Ziemeļeiropā tiek eksponēta tik apjomīga kolekcija no Ufici galerijām (Le Gallerie degli Uffizi) Florencē - 74 meistardarbi no Piti pils (Palazzo Pitti) Modernās mākslas galerijas pamatekspozīcijas un krājuma. Izstāde atspoguļo Itālijas nozīmīgākos mākslas virzienus un strāvojumus no makjajoli (macchiaioli) grupas līdz divizionismam, no simbolisma līdz itāļu ekspresionisma formām, no futūrisma līdz modernajam klasicismam. Stāstu par Itālijas mākslu no valsts tapšanas 1861. gadā līdz 20.gadsimta starpkaru periodam papildina vēsturiskās paralēles ar Latvijai būtiskām norisēm un dialogs ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) kolekcijas pērlēm.