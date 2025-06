Aptauja: Rīgas iedzīvotāji jūtas droši, bet nav gatavi ārkārtas situācijām

Vienlaikus ir svarīgi, lai iedzīvotāji justos informēti par to, kas tiek darīts valsts un pašvaldību līmenī, lai nodrošinātu kritisko pakalpojumu nepārtrauktību. Ūdens un elektrības piegādes pārtraukumi (57%) ir viens no visbiežāk minētajiem draudiem Rīgā, un šeit būtiska loma ir caurspīdīgai un regulārai komunikācijai no atbildīgajām institūcijām. Informācija par rezervju sistēmām, avārijas plāniem un infrastruktūras uzlabojumiem var palīdzēt mazināt sabiedrības satraukumu un veicināt uzticēšanos.