Uz Tīnūžu tilta noticis baiss negadījums – glābjoties no fūres, vieglais spēkrats iekrīt upē

Cietušais bija kāds vietējais iedzīvotājs ar savu dēlu, kas ar automašīnu “Toyota” devās mājup no veikala. Lai izvairītos no sadursmes ar fūri, vīrietis veica strauju manevru, nobrauca no ceļa un iegāzās upē. Spēkrats nokļuva zem ūdens, bet abiem vietējiem, par laimi, izdevās atbrīvoties no drošības jostām un izkļūt brīvībā. "Viņš [autovadītājs] teica, ka knapi izsita logus, jo durvis nevarēja atvērt,” stāsta aculieciniece.