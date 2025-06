“Šādu skatu es pirmo reizi dzīvē redzu šeit” — mežacūkas pārsteidz autobraucējus Liepājā (Video)

Īpaši to mazuļiem, kuriem ir trausla nervu sistēma. Cilvēkam cenšoties iemūžināt, glaudīt, ņemt rokās savvaļas dzīvnieka mazuli, tam tiek radīts liels stress, bet no bailēm var apstāties sirds. Nereti šķietami pamests dzīvnieka mazulis patiesībā ir vecāku uzraudzīts, atstāts drošā vietā. Aiznesot to mājās, mēs nozogam mazuli gan vecākiem, gan savvaļai. Tam ir nepieciešama specifiska barība un gādība, ko cilvēks nevar sniegt. Nepareiza aprūpe maina savvaļas dzīvnieka uzvedību un apdraud spēju tam izdzīvot. Līdz ar to cilvēka rokās nonākušie mazuļi bieži iet bojā vai izaug dabai nepiemēroti, jo bez cilvēka palīdzības vairs neprot pilnvērtīgi dzīvot dabā.