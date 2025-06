Lēkt vai nelēkt? Padomi, kā Līgo svētkos droši kurināt un pārlēkt ugunskuram

Ja esat izlēmuši lēkt pāri ugunskuram, nekādā gadījumā nedariet to alkohola reibumā! Alkohols neizbēgami ietekmē pat apdomīgākos prātus un stiprākos ķermeņus, turklāt cilvēka kustību koordinācija cieš pat no vienas glāzes. Alkohola reibumā notiek nelaimes, kas var sabojāt ne vien svētkus, bet visu mūžu. Tādēļ, ja svinētājs ir “kunga prātā”, labāk vienkārši skatīties un just līdzi.