Ropažu novadā izveidota jauna koalīcija un varētu notikt varas maiņa

Kā norāda Apvienotā saraksta (AS) pārstāve Terēza Luksa, par koalīcijas izveidi vienojušies politiskie spēki - AS, kuram ir četri deputātu mandāti, "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" ar trim mandātiem, "Latvija pirmajā vietā" ar diviem un Zaļo un Zemnieku savienība ar vienu deputāta mandātu. Līdz ar to jaunajai koalīcijai varētu būt desmit no 19 balsīm domē. Luksa pauda, ka vēlētāji ir nobalsojuši par pārmaiņām, apliecinot sabiedrības vēlmi pēc jauna virziena un atbildīgas pārvaldības.