Šogad Cēsu Mākslas festivālā izcila koncertprogramma un apjomīga laikmetīgās mākslas izstāde

“Nu jau deviņpadsmitajā Cēsu Mākslas festivālā atšķirīgais būs tas, ka vizuālās mākslas izstāde šogad atgriezīsies Vecajā alus brūzī, kur tā norisinājās festivāla pirmsākumos. Savukārt, tradicionālais programmā ir tas, ka turpinot "Cēsu vāgneriānu”, jau piekto gadu festivālā skanēs kāda no dižā Riharda Vāgnera operām. Šoreiz tā būs “Parsifāls” – komponista pēdējais meistardarbs, kas visā varenībā izskanēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” un pasaulslavenu solistu izpildījumā, un, protams, diriģenta Tarmo Peltokoski muzikālajā interpretācijā. Tāpat Cēsīs šogad uzstāsies gan Elīna Garanča ar solokoncertu, gan Īlingas simfoniskais orķestris no Londonas, kas kopā ar vijolnieku Robertu Balanas piedāvās koncerta elektriskajai vijolei pirmatskaņojumu. Un tas vēl nav viss. Programma atkal ir izdevusies patiesi daudzpusīga un krāšņa! Vienvārdsakot, jūtu gandarījumu par to, ka festivāls kā katru gadu būs nozīmīgs notikums Latvijas mākslas un mūzikas dzīvē,” stāsta festivāla direktors Juris Žagars.