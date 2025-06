XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ceļvedis

Ceturtdien, 10. jūlijā: * pulksten 12:00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā - Pūtēju orķestru koncerta “Tā radās skaņa...” ģenerālmēģinājums; * no 16:00 līdz 18:30 Vērmanes dārzā - Instrumentālo kolektīvu tautas mūzikas un akustiski vokāli instrumentālo ansambļu koncerts „No Baroka līdz rokam”; * no pulksten 16:00 līdz 18:30 Brīvības laukumā - Folkloras kopu programma “Dindaru, dandaru, radu rotaļu rakstus”; * 18:00 Starptautiskais izstāžu centrā Ķīpsalā - Pūtēju orķestru koncerts “Tā radās skaņa...”; * no 19:00 līdz 21:30 Vērmanes dārza Lielā skatuve - Popgrupu koncerts „No Baroka līdz rokam”; 19:00 VEF Kultūras pils - Tērpu parāde “StaroJums”.