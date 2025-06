Diriģents Edgars Vītols: “Katrs dziedātājs ir kā pavediens”

- Droši vien daudz kas atkarīgs arī no repertuāra.

- Protams, jo ne visu repertuāru jaunieši pieņem uzreiz. To zinu arī kā atbildīgais par Dziesmu svētku noslēguma koncerta “Te-aust” programmu. Apgūstot repertuāru, ir nācies sastapties arī ar grūtībām, jo jaunieši, apgūstot kādu dziesmu, dažreiz grib padoties ātrāk un dziedāt labi zināmas dziesmas. Varbūt tā ir diriģenta meistarība – mēģināt dziesmu pamazām, varbūt uz laiciņu to nolikt malā, un tad februārī pēkšņi ne no šā, ne no tā, kad piedāvāju to dziesmu nodziedāt, bērni to zināja, turklāt – gandrīz no galvas! Un tad pēkšņi nāk pārsteigums: kad mums skolā bija pēdējais zvans, jaunieši paši čatiņā ierakstīja: varbūt nodziedam “Gaismas pili”?