Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku īsā vēsture: no 1960. līdz 2021. gadam

Pēdējie notikušie jaunatnes Dziesmu un deju svētki, kas norisinājās 2021. gadā no 12. jūlija līdz 31. oktobrim un bija paredzēti gadu iepriekš, gan bija ārpus pierastās tradīcijas, jo to izjauca kovidpandēmija. Svētku koru lielkoncerts nenotika Mežaparka estrādē un izpalika arī deju lieluzvedums “Daugavas” stadionā. Ierobežojumu dēļ svētku kopējo programmu veidoja 15 dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā un instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā “uz vietas” - Latvijas pašvaldībās, lai nebūtu plaša pulcēšanās, netika plānoti centralizēti mēģinājumi un garš mēģinājumu process. Visas norises tika iemūžinātas videoierakstos un tie tika nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam. Tā kā šī gada jūlija sākumā notiekošie XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki būs pirmie “pilnvērtīgie” svētki pēc desmit gadu pārtraukuma. Un arī plašākie – ja pirmajos svētkos piedalījās 9739 dalībnieki, tad tagad jau būs ap 38 000 dalībnieku. Tikai trešās Atmodas laikā -1989. gadā svētku dalībnieku skaits sasniedza 20 000 dalībniekus, un vien šajā gadsimtā viņi skaits pārsniedza 30 tūkstošus.



Vislielākais dalībnieku skaits pārstāv koru un tautas deju nozares, bet būs arī koklētāju ansambļi, folkloras kopas un akordeonu ansambļi. Visbagātīgāk pārstāvētais kultūrvēsturiskais novads XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos būs Vidzeme ar 681 kolektīvu, no Kurzemes svētkos gaidāmi 279 kolektīvi, no Latgales – 240, no Zemgales – 165, no Sēlijas – 52. Diasporu Svētkos pārstāves 17 kolektīvi no Austrālijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Norvēģijas, Itālijas, Šveices, Spānijas, Luksemburgas, Beļģijas, Francijas un Nīderlandes. Lūk, iepriekšējo svētku zīmīgākie fakti: