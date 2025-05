Latgales dziesmu svētki: latgaliskā spīta vēsture un mūsdienas

Latgaliešu dzejniece Anna Rancāne raksta: “Pirmajos Vispārējos latviešu dziedāšanas svētkos Rīgā 1873. gadā vēl nebija dziedātāju balsu no Latgales. Toreizējās Vitebskas guberņas latviešiem biedrošanās un koru dibināšanas brīvība tika liegta. Tikai trešajos svētkos 1888. gadā dalībnieku sarakstā parādās koris no Krustpils. Vēl pēc diviem gadu desmitiem, piektajos dziedāšanas svētkos, pievienojas dziedātāji no Rēzeknes un Daugavpils. 1926. gadā, jau neatkarīgajā Latvijas valstī, vēl arvien dziesmu svētku kartē Latgale iezīmējas kā balts plankums, tikai ar septiņiem koru kolektīviem. Laikam jau tāpēc tik nozīmīgi tautai bija pirmie lielie Latgales dziesmu svētki Daugavpils jaunajā Stropu estrādē, kurā savas balsis apvienoja vairāki tūkstoši dziedātāju no visas Latgales. Viņu sanestā dziesmu medus pietiek visiem piecdesmit nebrīves gadiem, jo arī tad dziesma nebeidza skanēt, starp svešo, uzspiesto spītīgi saglabājot arī savējo, latvisko stīgu. 1990. gadā, Daugavpilī, tajā pašā Stropu estrādē, vienā kopkorī atkal apvienojās tautas sāpes un ilgas. “Aiz azara bolti bārzi, sudobreņa lapeņom...” Diriģentes Terēzes Brokas rokas pacēlās kā divi sudraboti spārni, lai atkal paceltu dziesmu gaisā kā cīruli debesīs.”